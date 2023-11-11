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فيديو - انتر ميامي يحتفل بفوز ميسي بالكرة الذهبية الثامنة

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فيديو - انتر ميامي يحتفل بفوز ميسي بالكرة الذهبية الثامنة
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كرة القدم

2023-11-11 | 04:01
فيديو - انتر ميامي يحتفل بفوز ميسي بالكرة الذهبية الثامنة

حمل ليونيل ميسي الكرة الذهبية بينما أضاءت الألعاب النارية السماء

حمل ليونيل ميسي الكرة الذهبية بينما أضاءت الألعاب النارية السماء في الحفل الذي اقامه ناديه الحالي انتر ميامي الاميركي للاحتفاء بأعظم لاعب كرة قدم.
حصل ذلك قبيل المباراة الودية التي خسرها فريقه (1-2) ليلة الجمعة ضد نيويورك سيتي إف سي، وهي أقيمت لأجل الاحتفال بفوزه للمرة الثامنة بالكرة الذهبية.
وقال ميسي "من الجميل مشاركتها (الكرة الذهبية) معكم جميعا، أنا هنا منذ فترة قصيرة، لكن يبدو أنها فترة طويلة، ليس لدي شك ... أن العام المقبل سيكون أفضل بكثير، وسنواصل الاستمتاع ومحاولة الفوز بالمزيد من الألقاب، وآمل أن تكونوا معي".
 
 
 
فيديو - انتر ميامي يحتفل بفوز ميسي بالكرة الذهبية الثامنة

رياضة

كرة القدم

ليونيل ميسي

الكرة الذهبية

انتر ميامي

نيويورك سيتي إف سي

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