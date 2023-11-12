فيديو - اشتعلت المعركة بين الجمهورين على المُدرّجات وفي الملعب

واصل كوريتيبا مسعاه للهروب من خطر الهبوط الى الدرجة الثانية

واصل كوريتيبا مسعاه للهروب من خطر الهبوط الى الدرجة الثانية، فتغلب (1-0) على ضيفه كروزيرو في المباراة التي جمعتهما على ملعب ايستاديو ماور انتونيو دي كوتو بيريرا، ضمن الجولة 34 من الدوري البرازيلي لكرة القدم.

وخلال الدقائق الأخيرة من المباراة، انفجرت الأجواء العدائية بين جمهوريّ الفريقين وتحولت الى اشتباكات على أرض الميدان، ما أوجب تدخل الشرطة لفض النزاع.

وعلى الرغم من الفوز، لا يزال كوريتيبا في المرتبة 19 من أصل 20 نادياً برصيد 29 نقطة، متأخراً عن غوياس (35) وفاسكو دي غاما وباهيا وكروزيرو (37).





