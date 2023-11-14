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صور وفيديو - ما هي حقيقة الاشكال بين ليفاندوفسكي ولامين يامال؟

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صور وفيديو - ما هي حقيقة الاشكال بين ليفاندوفسكي ولامين يامال؟
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كرة القدم

2023-11-14 | 03:42
صور وفيديو - ما هي حقيقة الاشكال بين ليفاندوفسكي ولامين يامال؟

مصور التقط الفصل الأخير غير المُعلن من القصة

انتشرت صور ولقطات لروبرت ليفاندوفسكي وهو يرفض رد التحية لزميله الشاب لامين يامال خلال المباراة بين برشلونة وألافيس.
حصل ذلك، عندما تلاعب يامال يميناً بلاعبي ألافيس، ودخل منطقة الجزاء واختار أن يسدد بدل التمرير الى ليفاندوفسكي، ومدّ يده في تعبير عفوي الى الأخير الذي لم يبادله بالمثل.
هذه الصور والفيديوهات انتشرت كالنار في الهشيم على الشبكات الاجتماعية، لكن مصور صحيفة موندو ديبورتيفو، بيري بونتي، التقط الفصل الأخير غير المُعلن من القصة، وهو حصل حين سجل ليفاندوفسكي الهدف الثاني لبرشلونة من ركلة جزاء. 
 

فبعد الاحتفال مع جميع زملائه في الفريق، بما في ذلك لامين، سار اللاعب المخضرم مع زميله الشاب نحو وسط الملعب، وتبادلا تحية مريحة وودية، دون توتر أو مشاعر سيئة.
 

لاحقاً، وفي حديث صحفي، قال ليفاندوفسكي ساخراً "مشكلة مع لامين؟ لقد كان مجرد حادث، لقد ساعدته عدة مرات، وقدمت له النصائح، حتى في هذه المباراة، من الطبيعي أن تقول أو تصرخ بشيء ما على أرض الملعب، الوضع برمته حادث كامل وليس له معنى".
 
 
صور وفيديو - ما هي حقيقة الاشكال بين ليفاندوفسكي ولامين يامال؟

رياضة

كرة القدم

روبرت ليفاندوفسكي

لامين يامال

برشلونة

ألافيس

موندو ديبورتيفو

بيري بونتي

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