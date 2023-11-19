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فيديو - فوز ساحق لبرشلونة على ريال مدريد في الكلاسيكو

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فيديو - فوز ساحق لبرشلونة على ريال مدريد في الكلاسيكو
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كرة القدم

2023-11-19 | 11:50
فيديو - فوز ساحق لبرشلونة على ريال مدريد في الكلاسيكو

سجل برشلونة فوزه التاسع في الدوري الاسباني

سجل برشلونة فوزه التاسع في الدوري الاسباني للسيدات في كرة القدم، فرفع رصيده بالعلامة الكاملة بعد تسع جولات الى 18 نقطة، مُسجلاً 39 هدفاً، بمعدل 4.33 هدف في المباراة الواحدة، ولم تهتز شباكه الا مرتين فقط.
وجاءت أهمية الفوز مُضاعفة لأنه جاء في "الكلاسيكو" على حساب الغريم الأبدي ريال مدريد وبنتيجة كاسحة (5-0)، وهي الهزيمة الثانية لـ"ميرينغي" السيدات، لكنه بقي وصيفاً على بُعد ست نقاط عن برشلونة المتصدر.
وتناوبت على التسجيل حاملة الكرة الذهبية آيتانا بونماتي (17)، وكارولين هانسن (43)، وماريونا كالدينتي (45)، وكلاوديا بينا (90+1)، وفيكي لوبيز (90+4).
 
 
فيديو - فوز ساحق لبرشلونة على ريال مدريد في الكلاسيكو

رياضة

كرة القدم

برشلونة

الدوري الاسباني

الكلاسيكو

ريال مدريد

آيتانا بونماتي

كارولين هانسن

ماريونا كالدينتي

كلاوديا بينا

فيكي لوبيز

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