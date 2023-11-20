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قصّة اللاعب الذي نبذته ألمانيا فهزّ شباكها وهزمها

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قصّة اللاعب الذي نبذته ألمانيا فهزّ شباكها وهزمها
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كرة القدم

2023-11-20 | 00:06
قصّة اللاعب الذي نبذته ألمانيا فهزّ شباكها وهزمها

كان فوز تركيا على ألمانيا ودياً في عقر دارها قاسياً للغاية

كان فوز منتخب تركيا على منتخب ألمانيا ودياً (3-2) في عقر دارها قاسياً للغاية، ولكنه ليس وليد الصدفة، فـ"المنتخب الأحمر" تصدّر مجموعته بارتياح في تصفيات "يورو 2024"، وفريقه متجانس وغني بالمواهب.
وكان عريس السهرة ليلة السبت، اللاعب التركي كنان يلدز، والدته من بافاريا ووالده تركي، الذي سجل في أول ظهور له كأساسي الهدف الثاني في مرمى الالمان، ليس لأنه هزّ الشباك فقط، بل لسببين ..
الاول أنه مولود في ألمانيا واقتنصته تركيا، والثاني أن يوفنتوس الايطالي خطفه مجانا قبل موسمين ببراعة من بايرن ميونيخ، حيث تربّى منذ 2012 وحتى 2012، وهو يلعب الآن في صفوف شبابه متألقاً.
ويقول كنان "أمي ألمانية وأبي تركي، لعبت لتركيا منذ فريق تحت 17 عاما وأنا فخور جدا بذلك. ألمانيا لم تتصل بي أبداً، لذلك لم يكن الخيار موجودا، ولم يتم طرح السؤال، وأنا سعيد جدا باللعب لتركيا".
 
قصّة اللاعب الذي نبذته ألمانيا فهزّ شباكها وهزمها

رياضة

كرة القدم

منتخب تركيا

منتخب ألمانيا

كنان يلدز

يوفنتوس

بايرن ميونيخ

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