اللجنة المنظمة لكأس آسيا في قطر تخصص عائدات التذاكر لفلسطين

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم آسيا التي تستضيفها دولة قطر في الفترة من 12 كانون الثاني - يناير الى 10 شباط - فبراير المقبلين، بمشاركة 24 منتخباً، أنها قررت تخصيص عائدات مبيعات تذاكر البطولة، الى جهود الإغاثة للشعب الفلسطيني.

وذكرت اللجنة المنظمة، أن قررت ذلك يأتي بسبب "الأزمة الحرجة التي تستوجب من الجميع المساندة، وتقديم مختلف أنواع الدعم اللازمة".

وطرحت اللجنة المنظمة الدفعة الثانية من التذاكر للبيع، بعدما تم بيع الدفعة الأولى البالغ عددها نحو 150 ألف تذكرة التي في شهر تشرين الاول - أكتوبر الماضي، حيث كانت جماهير السعودية وقطر والهند الأكثر شراء للتذاكر.