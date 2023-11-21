احصاءات وتحليل علمي أم حملة على مونديال قطر؟

فيما يمكن اعتباره احصائي وغير علميّ بدقة، وربما جزءاً من حملة لم تضع أوزارها بعد، نشرت مجموعة هودين بحثاً، اعتبرت فيه أن نجوم كرة القدم، الذين شاركوا في مونديال قطر، يعانون من فترات إصابة أكثر من غيرهم.

وجاء في البحث أن اللاعبين الذين كانوا يحتاجون إلى نحو 11 يوما للتعافي من الإصابات قبل كأس العالم الأخيرة، باتوا يعانون لمدة تصل الى 19 يوما في المتوسط قبل الشفاء الكامل، مُعتبراً أن إقامة بطولة مُكثّفة في منتصف الموسم الكروي وفي فصل الشتاء قد تكون السبب.

واحتسب البحث تكلفة الإصابات على الأندية الأوروبية، وتحديداً في الدوريات الخمسة الكبرى، فقدّر أنها كانت تصل الى نحو 553 مليون يورو، لكنها ارتفعت الى 704 ملايين بعد كأس العالم.