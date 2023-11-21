ما صحة الأنباء عن خلافات جديّة بين ميسي وزوجته؟

نقلت صحيفة "ABC" الإسبانية، تقارير عن وسائل اعلام أرجنتينية، ذكرت أن العلاقة المستمرة منذ 15 عاماً، والتي قامت على حب الطفولة، بين النجم ليونيل ميسي وزوجته أنتونيلا روكوزو، وأسفرت عن إنجاب ثلاثة أبناء هم تياغو وماتيو وسيرو، متوترة بشكل كبير مؤخراً ولا تمر بأفضل لحظاتها.

واستشهدت الصحيفة لتأكيد هذا التوتر بحفل الكرة الذهبية، حيث لم تصعد أنتونيلا إلى المسرح لحظة الاعلان عن حصول زوجها ميسي على الجائزة للمرة الثامنة في مسيرته، على الرغم من دعوتها من قبل الإيفواري ديدييه دروغبا، وصعد أبناؤها وحدهم.

كما اتشهدت الصحيفة لتأكيد مزاعمها بقيام ميسي بتغيير صورة ملفه على إنستغرام، حيث وضع صورته حاملا للكرة الذهبية الأخيرة، بدلاً من صورته مع العائلة.

وكان ميسي وأنتونيلا تعرّفا منذ كانا أطفالاً في الأرجنتين، وتطورت علاقتهما ثم تكللت بالزواج في تموز - يوليو 2017، وهي مضرب مثل في الاوساط الرياضية ومحط أنظار الجميع.