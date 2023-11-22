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محامي شاكيرا: كان عليها عشق سيرجيو راموس بدلاً من جيرارد بيكيه !!

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محامي شاكيرا: كان عليها عشق سيرجيو راموس بدلاً من جيرارد بيكيه !!
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كرة القدم

2023-11-22 | 03:32
محامي شاكيرا: كان عليها عشق سيرجيو راموس بدلاً من جيرارد بيكيه !!

ادعى محامي شاكيرا أنها كانت ستوفر على نفسها أكثر من 100 مليون

ادعى محامي الفنانة شاكيرا، أنها كانت ستوفر على نفسها "أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني" لو وقعت في حب نجم ريال مدريد السابق سيرجيو راموس بدلاً من جيرارد بيكيه.
وقال باو مولينز، إن مراوغة النظام الضريبي الإسباني تعني أن علاقة شاكيرا الرومانسية التي استمرت 11 عاماً مع لاعب كرة القدم المعتزل في برشلونة، أدت إلى مواجهتها ست تهم بالاحتيال الضريبي بدلاً من ثلاثة، ودافع عن حججه، من خلال الإشارة إلى أن المقيمين في مدريد لا يدفعون ضريبة الثروة على عكس أولئك الذين يعيشون في كاتالونيا.
واعترفت شاكيرا بثلاث من الجرائم في المحكمة يوم الاثنين كجزء من صفقة تتعلق بالتهرب من ضريبة الثروة، وهي ضريبة على صافي أصول السكان في جميع أنحاء العالم، للعامين 2012 و 2014.
وتتعلق الاتهامات الثلاثة الأخرى بالتهرب من ضريبة الدخل، وقد تجنبت المغنية عقوبة محتملة بالسجن لثماني سنوات نتيجة لصفقة اللحظة الأخيرة، قبل محاكمتها المقررة في برشلونة، كما وافقت على عقوبة بالسجن لثلاث سنوات ستتجنب قضاءها فيه بدفع غرامات يبلغ مجموعها أكثر من 7 ملايين جنيه إسترليني.
وفي تعليقاته حول اختيار الفنانة الكولومبية بيكيه شريكاً لها، قال مولينز "لقد كلفها افتتانها 104 ملايين جنيه إسترليني، لكن لو وقعت في حب سيرجيو راموس بدلاً من جيرارد بيكيه، لكان ذلك سيكلفها أقل بكثير. إنهم يتحدثون عن المساواة بين جميع الإسبان، لكن اتضح أنه إذا كنت مقيماً في كاتالونيا، فيمكنك الذهاب إلى السجن بسبب جريمة لم يتمكنوا من سجنك بسببها في مدريد، حتى لو كنت تفعل الشيء نفسه ، لأنه لا توجد ضريبة على الثروة".

محامي شاكيرا: كان عليها عشق سيرجيو راموس بدلاً من جيرارد بيكيه !!

رياضة

كرة القدم

شاكيرا

سيرجيو راموس

جيرارد بيكيه

برشلونة

ريال مدريد

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