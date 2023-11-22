بعد التأكيد والنفي .. هل نشهد "الرقصة الأخيرة" بين ميسي ورونالدو؟

توالت المفاجآت فيما يتعلق بما أسماه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية "الرقصة الأخيرة" بين النجم الارجنتيني ليونيل ميسي ونظيره البرتغالي كريستيانو رونالدو.وكان آل الشيخ أعلن عن مشاركة إنتر ميامي الأميركي في "دورة ثلاثية" مع ناديي الهلال والنصر السعوديين، بعنوان "الرقصة الأخيرة"، على هامش فعاليات موسم الرياض، وحدد الأسبوع الأول من شهر شباط - فبراير 2024 موعداً لها.وكانت المفاجأة الثانية، توزيع نادي إنتر ميامي لبيان عبر موقعه الرسمي، قال فيه أن الخبر "غير صحيح"، وأشار إلى أن مالكه خورخي ماس، "لم يتحدث في العلن أو السر، عن فترة التحضير لموسم الفريق الاول المقبل".وكانت المفاجأة الثالثة، أن النادي الأميركي حذف بعد ذلك بساعات قليلة، البيان الذي نشره، ليصبح النفي غير قائم، وكذلك التأكيد الذي هو أقرب الى الواقعية.ومن المقرر إقامة هذه البطولة خلال شباط - فبراير المقبل، بمشاركة انتر ميامي وقائده الأرجنتيني ليونيل ميسي والنصر وقائده كريستيانو رونالدو.