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فيديو - لحظة تاريخية لأصغر لاعب في تاريخ الدوري الايطالي

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فيديو - لحظة تاريخية لأصغر لاعب في تاريخ الدوري الايطالي
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كرة القدم

2023-11-26 | 03:27
فيديو - لحظة تاريخية لأصغر لاعب في تاريخ الدوري الايطالي

شارك ميلان ليلة السبت في الفوز على فيورنتينا

أصبح فرانشيسكو كاماردا، المراهق ذو التصنيف العالي في نادي ميلان، أصغر لاعب يشارك في مباراة في تاريخ الدوري الإيطالي، بعد أن شارك ليلة السبت في الفوز على فيورنتينا، عن عمر 15 عاماً و 8 أشهر و 15 يوماً.
ومن الواضح أن ستيفانو بيولي، مدرب ميلان، يؤمن بالمهاجم الإيطالي الشاب، الذي يقال إنه سجل 485 هدفا في 89 مباراة وبلغ متوسطه حوالي 5.5 هدفاً في المباراة الواحدة على مستوى الشباب، بما في ذلك 247 هدفًا في 40 مباراة خلال موسم 2017-2018، عندما كان يبلغ من العمر ثماني سنوات فقط.
وبينما كان يشق طريقه إلى أرض الملعب، حين كان ميلان متقدماً بنتيجة (1-0)، ارتسمت على وجه كاماردا ابتسامة كبيرة، حين قدم الآلاف داخل سان سيرو التحية له.
ودخل كاماردا، الذي حل محل لوكا يوفيتش في الدقيقة 82، بعد أن تدرب في وقت سابق من هذا الشهر، مع الفريق الأول لميلان الذي يعاني من الإصابات، وفي طليعتها أوكافور مع منتخب سويسرا، وإيقاف أوليفييه جيرو لمباراتين اثر طرده في المباراة ضد ليتشي.
 
 

فيديو - لحظة تاريخية لأصغر لاعب في تاريخ الدوري الايطالي

رياضة

كرة القدم

فرانشيسكو كاماردا

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