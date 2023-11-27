فيديو - هدف جزائري من ٣٣ متراً في المرمى الليبي

إسلام مريلي يسجل هدف التقدم لصالح اتحاد العاصمة الجزائري على الهلال الليبي في كأس الاتحاد الأفريقي بطريقة رائعة من مسافة بعيدة. 🚀 pic.twitter.com/FrRqxaUX4f — قروب الموج الأزرق (@Almoj_alazra8) November 26, 2023

تغلب اتحاد الجزائر الجزائري، حامل اللقب، على ضيفه الهلال الليبي (٢-٠) في الجولة الاولى من دور المجموعات من مسابقة الكونفدرالية الافريقية.وسجل اسلام مريلي الهدف الاول بطريقة رائعة من نحو ٣٣ متراً، واضاف البوتسواني توميسانغ اوريبوني الهدف الثاني.