فيديو - هدف جزائري من ٣٣ متراً في المرمى الليبي

إسلام مريلي يسجل هدف التقدم لصالح اتحاد العاصمة الجزائري على الهلال الليبي في كأس الاتحاد الأفريقي بطريقة رائعة من مسافة بعيدة. 🚀 pic.twitter.com/FrRqxaUX4f
— قروب الموج الأزرق (@Almoj_alazra8) November 26, 2023
إسلام مريلي يسجل هدف التقدم لصالح اتحاد العاصمة الجزائري على الهلال الليبي في كأس الاتحاد الأفريقي بطريقة رائعة من مسافة بعيدة. 🚀 pic.twitter.com/FrRqxaUX4f
تُعرض مجموعة من ذكريات لأبرز لحظات عاشها رونالدو
نفت زوجة فابريغاس التقارير التي افادت بأن ميسي خدع زوجته أنتونيلا
الدوري الإسباني لديه نصيبه العادل من قرارات الحكام المثيرة للجدل