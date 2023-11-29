الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

ذهبية وفضية وبرونزيتين للبنان في بطولة العالم للووشو كونغ فو

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
ذهبية وفضية وبرونزيتين للبنان في بطولة العالم للووشو كونغ فو
A-
A+

كرة القدم

2023-11-29 | 04:34
ذهبية وفضية وبرونزيتين للبنان في بطولة العالم للووشو كونغ فو

نتائج مشرفة للبنان في بطولة العالم

حققت بعثة الإتحاد اللبناني للووشو كونغ فو، نتائج مشرفة للبنان، في بطولة العالم التي أقيمت في مركز المؤتمرات في فورتورث تكساس - الولايات المتحدة الأميركية.
فقد حلّ المنتخب اللبناني ثالثاً في الترتيب العام للنقاط متساوياً مع إيطاليا، بعد الصين التي حلّت في المرتبة الأولى، وفييتنام التي حلّت في المرتبة الثانية.
ففي رياضة الساندا، أحرز جورج نعوم سعادة الميدالية الذهبية في فئة 90 كلغ، بعدما فاز في جميع مبارياته، فيما احرزت ليديا سلامة الميدالية الفضية في وزن 75 كلغ، وكل من جورج عيد (وزن 85 كلغ) وميشال زمّار (وزن فوق ال90 كلغ) ميدالية برونزية .
وترأس البعثة رئيس الإتحاد اللبناني للووشو كونغ فو الدكتور جورج نصير ونائبه الماستر نعوم سعادة ومسؤول المنتخبات يونس ياسين ومدرّب المنتخب ريان مرعب والمدير الفني ألان خنيصر، كما شارك في تحكيم مباريات التاو لو (القتال الوهمي) القاضي الدولي أفيديس سيروبيان. 

ذهبية وفضية وبرونزيتين للبنان في بطولة العالم للووشو كونغ فو

رياضة

كرة القدم

الإتحاد اللبناني للووشو كونغ فو

جورج نعوم سعادة

ليديا سلامة

جورج عيد

ميشال زمّار

الدكتور جورج نصير

نعوم سعادة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الإعلام والاتحاد الأوروبي: تمّت سرقة نيوكاسل !!
فيديو - جماهير الإفريقي تتفنن في دعم فلسطين

اقرأ ايضا في كرة القدم

لماذا ألغى ميسي متابعة جارناتشو وما علاقة رونالدو؟
06:22

لماذا ألغى ميسي متابعة جارناتشو وما علاقة رونالدو؟

ألغى ليونيل ميسي متابعة أليخاندرو جارناتشو على انستغرام

06:22

لماذا ألغى ميسي متابعة جارناتشو وما علاقة رونالدو؟

ألغى ليونيل ميسي متابعة أليخاندرو جارناتشو على انستغرام

فضيحة نيمار الجديدة: طلب صوراً عارضة فتركته صديقته
06:20

فضيحة نيمار الجديدة: طلب صوراً عارضة فتركته صديقته

يبدو أن علاقة نجم برشلونة السابق بمواطنته عارضة الازياء قد انتهت

06:20

فضيحة نيمار الجديدة: طلب صوراً عارضة فتركته صديقته

يبدو أن علاقة نجم برشلونة السابق بمواطنته عارضة الازياء قد انتهت

فيديو - مرشد الثورة يُمازح حامد حدادي فماذا قال له؟
05:04

فيديو - مرشد الثورة يُمازح حامد حدادي فماذا قال له؟

في لقاء جمع اسطورة كرة السلة الايرانية مع السيد علي خامنئي

05:04

فيديو - مرشد الثورة يُمازح حامد حدادي فماذا قال له؟

في لقاء جمع اسطورة كرة السلة الايرانية مع السيد علي خامنئي

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023