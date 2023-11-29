ذهبية وفضية وبرونزيتين للبنان في بطولة العالم للووشو كونغ فو

نتائج مشرفة للبنان في بطولة العالم

حققت بعثة الإتحاد اللبناني للووشو كونغ فو، نتائج مشرفة للبنان، في بطولة العالم التي أقيمت في مركز المؤتمرات في فورتورث تكساس - الولايات المتحدة الأميركية.

فقد حلّ المنتخب اللبناني ثالثاً في الترتيب العام للنقاط متساوياً مع إيطاليا، بعد الصين التي حلّت في المرتبة الأولى، وفييتنام التي حلّت في المرتبة الثانية.

ففي رياضة الساندا، أحرز جورج نعوم سعادة الميدالية الذهبية في فئة 90 كلغ، بعدما فاز في جميع مبارياته، فيما احرزت ليديا سلامة الميدالية الفضية في وزن 75 كلغ، وكل من جورج عيد (وزن 85 كلغ) وميشال زمّار (وزن فوق ال90 كلغ) ميدالية برونزية .

وترأس البعثة رئيس الإتحاد اللبناني للووشو كونغ فو الدكتور جورج نصير ونائبه الماستر نعوم سعادة ومسؤول المنتخبات يونس ياسين ومدرّب المنتخب ريان مرعب والمدير الفني ألان خنيصر، كما شارك في تحكيم مباريات التاو لو (القتال الوهمي) القاضي الدولي أفيديس سيروبيان.



