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فيديو - مرشد الثورة يُمازح حامد حدادي فماذا قال له؟

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فيديو - مرشد الثورة يُمازح حامد حدادي فماذا قال له؟
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كرة القدم

2023-11-29 | 05:04
فيديو - مرشد الثورة يُمازح حامد حدادي فماذا قال له؟

في لقاء جمع اسطورة كرة السلة الايرانية مع السيد علي خامنئي

في لقاء جمع اسطورة كرة السلة الايرانية حامد حدادي مع السيد علي خامنئي، مازح مرشد الثورة الاسلامية اللاعب الدولي الشهير وقال له "أنت لا، لست بحاجة للقفز، يكفي أن ترفع يدك لتصل إلى السلة".
حدادي، من مواليد 19 أيار - مايو 1985، لاعب معتزل، وكان أول ايراني يلعب في الرابطة الوطنية لكرة السلة (NBA) عندما ظهر مع ممفيس غريزليز واستمر معه من العام 2008 حتى 2013، ثم لعب مع تورونتو رابتورز وفينيكس صنز، وانتقل الى الصين، ويبلغ طوله 2.18 متراً.

 
 
 
فيديو - مرشد الثورة يُمازح حامد حدادي فماذا قال له؟

رياضة

كرة القدم

حامد حدادي

علي خامنئي

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