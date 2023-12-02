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فيديو - بمواجهة رونالدو .. ميسي الحاضر عن ديربي الرياض

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فيديو - بمواجهة رونالدو .. ميسي الحاضر عن ديربي الرياض
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كرة القدم

2023-12-02 | 02:05
فيديو - بمواجهة رونالدو .. ميسي الحاضر عن ديربي الرياض

شهد "ديربي الرياض" الذي اقيم ليل أمس الجمعة إثارة كبيرة

شهد "ديربي الرياض" الذي اقيم ليل أمس الجمعة، إثارة كبيرة، بسبب الجدل التحكيمي الناتج عن مطالبة النصر بركلتيّ جزاء وإلغاء هدف للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بداعي التسلل، ولقيام جماهير الهلال بترداد اسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاستفزاز "الدون" ليس الا.
وخرج رونالدو من الملعب غاضباً، لكنه حيّا الجماهير ردّاً على استفزازه، ويقال انه اشتكى لرئيس نادي الهلال فهد بن نافل من الجمهور لقيامهم باستفزازه بإسم ميسي.
وتغلب "الزعيم" على النصر في مباراة القمة (3-0) ضمن الجولة 15 من الدوري السعودي معززاً صدارته لجدول الترتيب برصيد 41 نقطة بفرق سبع نقاط عن "العالمي".
 
 
فيديو - بمواجهة رونالدو .. ميسي الحاضر عن ديربي الرياض

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