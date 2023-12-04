العنف مجدداً .. قتيل في فرنسا طعناً حتى الموت

طعن أحد مشجعي نانت حتى الموت بعد اندلاع أعمال عنف قبل المباراة في الدوري الفرنسي مع نيس يوم السبت.ووقع الحادث عندما هاجمت مجموعة من أنصار نانت مشجعي نيس الذين كانوا في طريقهم إلى Stade de la Beaujoire، حيث تم طعن الضحية في ظهره خارج حانة سان جورج، بالقرب من الملعب، وسلم المهاجم نفسه للشرطة المحلية.في المباراة، أنهى نانت مسيرة نيس الخالية من الهزائم في الدوري الفرنسي، بعد أن ساعد هدف فلوران موليت الوحيد في الشوط الأول، وهو الثالث له هذا الموسم، فريقه على الفوز على الضيف، الذي يحتل وصافة الترتيب، بفرق نقطة واحدة فقط عن باريس سان جيرمان.