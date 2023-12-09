صور - وداع شعبيّ مُلفت لسواريز في المطار

يتجه اللاعب الدولي للتوقيع لإنتر ميامي الاميركي

يوم الأحد الفائت، وبطريقة عاطفية للغاية، قال لويس سواريز، البالغ 36 عاماً، وداعاً لمشجعي جريميو، مع هدف رائع أعطى فريقه الفوز على فاسكو دي غاما (1-0)، في الجولة قبل الأخيرة من الدوري البرازيلي.

وبالأمس، غادر سواريز البرازيل، وحظي بوداع لافت على أرض المطار، حيث تجمّع جمهور جريميو، وهتفوا بإسم اللاعب الذي اسر قلوبهم، في حدث قد لا يكون مسبوقاً في بلاد كرة القدم.



سجل لويس سواريز 15 هدفاً وقدم 11 تمريرة حاسمة لجريميو في الدوري البرازيلي الذي تُوّج بالميراس بطلاً له، كما جمع في كل المسابقات 27 هدفاً وقدم 17 تمريرة حاسمة في 53 مباراة، وحصد لقبين هما كامبيوناتو غاوتشو وريكوبا غاوتشا. سجل لويس سواريز 15 هدفاً وقدم 11 تمريرة حاسمة لجريميو في الدوري البرازيلي الذي تُوّج بالميراس بطلاً له، كما جمع في كل المسابقات 27 هدفاً وقدم 17 تمريرة حاسمة في 53 مباراة، وحصد لقبين هما كامبيوناتو غاوتشو وريكوبا غاوتشا.

وتشير المعطيات الى أن اللاعب الدولي يتجه للتوقيع لإنتر ميامي الاميركي، ليلتئم شمله مع زملائه في برشلونة، ليو ميسي وسيرجي بوسكيتس وجوردي ألبا.