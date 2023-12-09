فيديو - حكم يطعن لاعباً بسكّين في صدره !!

Football Referee Pulls Out Knife And Stabs Player in Argentina pic.twitter.com/aiuyb2wv9Y — Rita Sayah (@RitaRS0) December 8, 2023

حدث غير عادي في الأرجنتين، حيث أظهرت لقطات الهاتف، لأحد المتفرجين المذهولين، لاعبين من فريقين متنافسين، يجتمعون حول الحكم على أرض الملعب في مقاطعة ميسيونيس، الأرجنتين، حيث قام أحدهم بدفعه فردّ بطعنه بسكين، ما أدّى إلى إصابة اللاعب في صدره.وتُرك المتفرجون المصدومون عاجزين عن الكلام عندما انهار اللاعب، قبل أن يحمله اللاعبون خارج الملعب، ويتم نقله إلى المستشفى مصاباً بثقب في الرئة، وقال عمّه لوسائل الإعلام المحلية "كيفن على قيد الحياة بأعجوبة".واعتقلت الشرطة الحكم ريميجيو أرموا، البالغ من العمر 62 عاماً، وصادرت السكين الذي استخدم لمهاجمة اللاعب، دون تحديد السبب الذي دفعه الى فعلته.