فيديو - هكذا كرّم غرناطة وأتليتكو بلباو المُشجّع المتوفّي

قام لاعبين من الفريقين بوضع باقة زهور على المقعد

استكملت ليل امس الاثنين المباراة بين غرناطة وأتلتيك بلباو ضمن الجولة 16 من الدوري الاسباني، والتي كانت قد توقفت بعد حالة طبية طارئة.

وتسبب وفاة أحد المشجعين في مدرج ملعب "لوس كارمينيس" إلى توقف المباراة في الشوط الأول، في وقت كان فيه بلباو متقدما بهدف دون رد سجله إينياكي ويليامز في الدقيقة السادسة، لتعود وتنتهي بالتعادل (1-1).

وجاء في المذكرة التي أرسلها نادي بلباو في هذا الصدد "اتفقت رابطة الدوري وكلا الناديين على تعليق المباراة بسبب وفاة المشجع في لوس كارمينيس".

وقبيل استئناف اللعب، قام لاعبين من الفريقين بوضع باقة زهور على المقعد الذي كان يجلس عليه المُشجع، وكُتب عليها عبارة "ارقد بسلام يا أنطونيو".