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تراجع مثير في النتائج .. ماذا يحصل مع مانشستر سيتي؟

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تراجع مثير في النتائج .. ماذا يحصل مع مانشستر سيتي؟
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كرة القدم

2023-12-17 | 04:15
تراجع مثير في النتائج .. ماذا يحصل مع مانشستر سيتي؟

فاز مانشستر سيتي في 10 مباريات وتعادل في 4 وخسر 3

خلال الجولات الستة الأخيرة، سقط مانشستر سيتي في فخ التعادل (4-4) مع تشيلسي، ومع ليفربول (1-1)، ومع توتنهام (3-3)، ثم خسر (0-1) أمام أستون فيلا، وفاز بصعوبة (2-1) على مضيفه لوتون تاون، قبل أن يعود الى نغمة التعادل بالأمس، وهذه المرّة أمام كريستال بالاس (2-2).
وخلال 17 جولة من عمر الدوري الانجليزي الممتاز، فاز مانشستر سيتي في 10 مباريات وتعادل في 4 وخسر 3، وبات حالياً في المرتبة الرابعة برصيد 34 نقطة، متقدماً على توتنهام الخامس (33) ومتأخراً عن أستون فيلا (35) وأرسنال (36) وليفربول (37).
هذا، ويلعب أستون فيلا اليوم الأحد مع برينتفورد، وأرسنال مع برايتون، وليفربول مع مانشستر يونايتد في قمّة وختام الجولة 17 من الدوري.

تراجع مثير في النتائج .. ماذا يحصل مع مانشستر سيتي؟

رياضة

كرة القدم

مانشستر سيتي

الدوري الانجليزي الممتاز

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