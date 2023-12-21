مقتل حارس المرمى والمدرب المساعد في حادث سير مروّع

‏تعرض فريق مولودية البيض الجزائري الى حادث سير مروّع يوم أمس الأربعاء وهو متوجه لملاقاة شبيبة القبائل.وأدى الحادث الى وفاة كلّ من حارس المرمى زكريا بوزياني، وهو أب لطفل وطفلة، ومساعد المدرب خالد مفتاح، المتزوج منذ ستة أشهر فقط وسائق الحافلة، وتعرض أربعة لاعبين لإصابات خطيرة.وإثر الحادث، قررت الرابطة الجزائرية المحترفة لكرة القدم، تأجيل مباريات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المحلي، وتم إخطار جميع الأندية بالقرار.ويحتل فريق مولودية البيض المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الجزائري، برصيد 15 نقطة، بعد مرور 10 جولات من عمر المسابقة.