الأمير هاري يدكّ حصون الدوري الألماني بلا رحمة

واصل النجم الانجليزي هاري كين، تألقه مع فريقه بايرن ميونيخ

واصل النجم الانجليزي هاري كين، تألقه مع فريقه بايرن ميونيخ الذي انضم اليه هذا الموسم، حيث نجح في التحوّل الى ماكنة أهداف حقيقية، وهو سجل هدف الفوز أمس الاربعاء في مرمى المضيف فولفسبورغ (2-1).

وسجل "الأمير هاري" 21 هدفاً وخمس تمريرات حاسمة في 15 مباراة في الدوري الألماني، فتصدر ترتيب الهدافين، متقدماً على الغيني سيرهو جيراسي، مهاجم شتوتغارت وله 17 هدفاً.

ويحتل بايرن ميونيخ المركز الثاني في ترتيب البوندسليجا، برصيد 38 نقطة مع مباراة مؤجلة مع يونيون برلين، متأخراً بأربع نقاط عن بايرليفركوزن المتصدر.



