الكشف عن دور سرّي لميسي في نهائي المونديال .. ببصمةٍ مغربية !

كشف ماتياس مانا، وهو أحد المحللين في الجهاز الفني لمنتخب الأرجنتين، وكان من ضمن فريق العمل للمدرب ليونيل سكالوني في مونديال قطر، حيث رفع "راقصو التانغو" كأس العالم للمرة الثالثة، عن سرّ يتعلق بدور ليونيل ميسي في التخطيط للفوز على فرنسا في المباراة النهائية.وقال مانا أنه قبل نهائي كأس العالم 2022 "كنا نشاهد مباراة فرنسا والمغرب (نصف النهائي)، ورأينا كيف تمكن سفيان بوفال من التفوق على جول كوندي".وتابع "أخبرني ميسي أنه إذا لعب دي ماريا (أنخل) بمواجهة فرنسا، فيجب أن يلعب تحديداً جهة كوندي"، وهذا ما حصل، وكان القرار الأكثر أهمية في تاريخ الكرة الأرجنتينية.