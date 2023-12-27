نجم ريال مدريد السابق يلعب في "الرقص مع النجوم" !!

يبدأ "عرض المواهب" تحت اسم "الرقص مع النجوم"

تُطلق Telecinco يوم السبت 13 الشهر المقبل رحلة تنافسية جديدة، حيث يبدأ "عرض المواهب" الذي يقدمه الاعلامي خيسوس فاسكيز والأرجنتينية فاليريا مازا، تحت اسم "الرقص مع النجوم".

وبعدما تم الاعلان عن مشاركة أغاثا رويز دي لا برادا، وهي مصممة معروفة، جرى تسليط الضوء على اسم ثان مهم، هو ميغيل توريس، لاعب كرة القدم السابق في ريال مدريد وخيتافي وأولمبياكوس اليوناني وملقة، والشريك الحالي لباولا إتشيفاريا.

وفي بيان رسمي قيل "ستكون المرة الأولى للاعب كرة القدم السابق في عرض المواهب"، وهو البالغ من العمر 37 عاماً، والذي اعتزل في العام 2019 في صفوف ملقة.



