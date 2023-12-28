فيديو - الاتحاد الإنجليزي يوقف النجم المصري سام مرسي لدعمه فلسطين

إيقاف قائد فريق إيبسويتش تاون بسبب تصريحاته الداعمة لفلسطين

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إيقاف النجم المصري سام مرسي، قائد فريق إيبسويتش تاون، لمباراة واحدة بسبب تصريحاته الداعمة لفلسطين، بعد تعادل فريقه (1-1) مع ليستر سيتي، أول أمس الثلاثاء، في قمة الجولة 24 من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب".

وقال مرسي بعد نهاية المباراة "نحن محظوظون لوجودنا هنا أمام 30 ألف مشجع، بينما تستمر المأساة في فلسطين، نحن المحظوظون، لأنه بإمكاننا لعب كرة القدم من أجل لقمة العيش والاستمتاع بذلك".

واتهم الاتحاد الإنجليزي مرسي، الذي خاض 23 مباراة بقميص ابسويتش تاون هذا الموسم، وأحرز 3 أهداف، وقدم تمريرتين حاسمتين بانتهاك قواعده ولوائحه، والتهجم أيضاً على حكم المباراة بتصريحات غير مناسبة.