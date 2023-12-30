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خطة جنونية لفلورنتينو بيريث لبناء جالاكتيكوس جديد

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خطة جنونية لفلورنتينو بيريث لبناء جالاكتيكوس جديد
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كرة القدم

2023-12-30 | 03:05
خطة جنونية لفلورنتينو بيريث لبناء جالاكتيكوس جديد

رئيس نادي ريال مدريد لديه خطة جنونية لصيف العام 2024

ذكرت مواقع اعلامية اوروبية خبراً مفاده أن فلورنتينو بيريث، رئيس نادي ريال مدريد، لديه خطة جنونية لصيف العام 2024، تهدف الى بناء "جالاكتيكوس" جديد. 
وتقوم الخطة على استقدام النجم الفرنسي كيليان مبابي بالمجان من باريس سان جيرمان، ودفع الشرط الجزائي للمهاجم النرويجي ايرلينج هالاند من فريقه مانشستر سيتي، والتعاقد مع الكندي ألفونسو ديفيز الذي ينتهي عقده صيف 2025 ولا يريد التجديد مع فريقه الحالي بايرن ميونيخ.

خطة جنونية لفلورنتينو بيريث لبناء جالاكتيكوس جديد

رياضة

كرة القدم

فلورنتينو بيريث

ريال مدريد

جالاكتيكوس

كيليان مبابي

ايرلينج هالاند

ألفونسو ديفيز

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