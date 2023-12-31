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فيديو وصورة - دخيلٌ غير متوقع يجول في ملعب الاتحاد

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فيديو وصورة - دخيلٌ غير متوقع يجول في ملعب الاتحاد
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كرة القدم

2023-12-31 | 02:51
فيديو وصورة - دخيلٌ غير متوقع يجول في ملعب الاتحاد

لم يجد مانشستر سيتي صعوبة في الفوز على ضيفه شيفيلد

لم يجد مانشستر سيتي صعوبة كبيرة في تسجيل الفوز (2-0) على ضيفه شيفيلد يونايتد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 20 من الدوري الانجليزي الممتاز، رافعاً رصيده الى 40 نقطة من 19 مباراة، بفرق نقطتين عن ليفربول وأستون فيلا، علماً أن "الريدز" يلعب ليل الغد الاثنين مع نيوكاسل.
ولم يكن الاسباني رودري والارجنتيني جوليانو ألفاريز وحدهما نجميّ اللقاء ومسجليّ الهدفين، بل دخيلٌ غير متوقع، هو جرذ التقطته عدسات الكاميرات، وهو يجول على أرض ملعب الاتحاد. 
 
 
فيديو وصورة - دخيلٌ غير متوقع يجول في ملعب الاتحاد

رياضة

كرة القدم

مانشستر سيتي

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