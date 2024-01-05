فيديو - شاهدوا كيف اشتبك سيرجيو راموس مع الجمهور

كانت أمسية أخرى مخيبة للآمال ليلة الخميس لإشبيلية

كانت أمسية أخرى مخيبة للآمال ليلة الخميس لإشبيلية، الذي استمر موسمه السيئ بالهزيمة (0-2) على أرضه أمام أتلتيك بلباو، وهي نتيجة تعني أنّ فريق المدرب كيكي سانشيز فلوريس بات يحتل المركز 16، متقدماً بنقطة واحدة فقط على قادش، الذي يحتل المركز الأخير في منطقة الهبوط في الدوري الإسباني.

ومن المفهوم وقوع الكثير من الإحباط من المشجعين في رامون سانشيز بيزخوان، حيث اختار بعضهم صب جام غضبه على سيرجيو راموس، الذي أجرت معه DAZN مقابلة بعد المباراة، فدخل في مشادة مع بعض الجماهير التي أطلقت صافرات استهجان ليصرخ بهم "أظـهـروا الـقليل من الاحترام، نحن نتحدث".