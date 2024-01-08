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أرسنال بالزيّ الأبيض الكامل للمرة الأولى .. ما هو السبب؟

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أرسنال بالزيّ الأبيض الكامل للمرة الأولى .. ما هو السبب؟
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كرة القدم

2024-01-07 | 23:42
أرسنال بالزيّ الأبيض الكامل للمرة الأولى .. ما هو السبب؟

ارتدى لاعبو أرسنال زياً أبيض بالكامل في ملعبهم لأول مرة في تاريخ النادي

ارتدى لاعبو أرسنال زياً أبيض بالكامل في ملعبهم لأول مرة في تاريخ النادي، والسبب كان سامياً، فالغياب التام للون الأحمر الذي اعتاد عليه المشجعون كان جزءاً من حملة ضد جرائم "السكاكين" وعنف الشباب.
وحصل ذلك يوم أمس الأحد في المباراة ضد ليفربول في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي في ستاد الإمارات، والتي انتهت بفوز الضيوف بهدفين نظيفين.
كما سيرتدي فريق أرسنال للسيدات الزيّ الأبيض لأول مرة عندما يواجه واتفورد في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي في ميدو بارك في 14 كانون الثاني - يناير.
وقد تم إطلاق المجموعة، التي غاب عنها اللون التقليدي للنادي بشكل كامل، في كانون الثاني - يناير 2022 من قبل أرسنال وأديداس، بهدف المساعدة في "الحفاظ على الشباب في مأمن من جرائم السكاكين وعنف الشباب".
ويقول النادي إن الطقم لن يتم طرحه للبيع أبداً، لكن قميصاً جديداً مخصصاً لهذه القضية سيكون متاحاً للشراء من متاجر أرسنال مقابل 30 جنيهاً إسترلينياً، مع تخصيص الأرباح إلى الشركاء الخيريين، لبناء ملاعب وإقامة نشاطات للشباب لإبعادهم عن حياة الشوارع والجريمة.

أرسنال بالزيّ الأبيض الكامل للمرة الأولى .. ما هو السبب؟

رياضة

كرة القدم

أرسنال

ليفربول

كأس الاتحاد الإنجليزي

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