نجمة اباحية تُقدّم انجازها الاعلامي الى ليونيل ميسي !!

تم اختيار العارضة جانينا برازيريس، لتكون نجمة الإصدار الأخير من بلاي بوي في النرويج، بعد أن استخدمت مجلة الكبار بيانات الذكاء الاصطناعي للعثور على "المرأة المثالية".وشاهدت الشابة البرازيلية البالغة من العمر 35 عاماً صورها مطبوعة لأول مرة، ووقعت نسخة خاصة لـ"أعظم لاعب في الكون" ليونيل ميسي.وكتبت جانينا مخاطبة نجم إنتر ميامي والأرجنتين "إذا كان الشخص الذي يظهر على الغلاف هو المرأة الأكثر مثالية في العالم، فقد اعتقدت أنه من العدل إهداء ذلك لأعظم لاعب في الكون"، وأضافت على إنستغرام لمتابعيها البالغ عددهم 60 ألفا "أعتزم تكريمك واليوم أقدم لك أغلى شيء بالنسبة لي، أول غلاف دولي، أنت تستحق ذلك .. شكراً، التوقيع .. المرأة المثالية، جي بي".ومضت العارضة في شرح حبها لميسي قائلة "ميسي رجل جميل وهو مثالي في جميع المناسبات، أحب أن أراه يقلب الصفحات، وآمل أن تعجبه".وبعد حصولها على لقب "المرأة المثالية" العام الماضي، كشفت جانينا بشكل صادم أنها أنفقت 250 ألف جنيه إسترليني على الجراحة التجميلية لتحسين مظهرها، وشمل ذلك شفط الدهون، تجميل الأنف، شد الصدر، ورفع المؤخرة وحشوات الوجه، وحتى إزالة ضلع.