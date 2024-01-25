إيدن هازارد وفتى الكرة ملك الفودكا من جديد !

اجتمع إيدن هازارد مع فتى الكرة الذي ركله منذ 11 سنة



اجتمع إيدن هازارد مع فتى الكرة الذي ركله منذ 11 سنة، والذي تبلغ ثروته الآن أكثر من 40 مليون جنيه إسترليني بفضل إمبراطورية الفودكا الخاصة به.

ففي العام 2013، أصبح تشارلي مورغان مشهوراً بين عشية وضحاها، بعد أن تورط في مشادة مع المهاجم البلجيكي خلال مباراة تشيلسي في كأس الرابطة ضد سوانزي.

وبدا أنّ المهاجم يركل فتى الكرة مع اشتعال الغضب خلال مباراة نصف نهائي كأس الرابطة، حيث تم طرد هازارد في وقت لاحق بسبب الحادث.

ولكن يبدو أنّ الرجلين وضعا تاريخهما السابق وراءهما، وظهرا في جلسة تصوير يوم الأربعاء للترويج لعلامة مورغان للمشروبات الكحولية Au Vodka.

ونشر هازارد عدة صور على حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، بينها واحدة مع مورغان وهو يحمل مشروبا أزرق، وكتب على منصة إكس "الشيء الجميل في التقاعد هو اللقاء بالأصدقاء القدامى، لقد قطعت شوطًا طويلًا خلال 11 عاماً يا صديقي".

كما نشر هازارد عدة صور أخرى على انستغرام، تظهر الاثنين ينظران إلى لوحة شطرنج عليها عدة زجاجات من الفودكا، كما شوهدا يقودان عربة جولف.



