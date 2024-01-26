ميسي بطلاً لأول اعلان تجاري في الولايات المتحدة الاميركية

أعلنت العلامة التجارية Michelob Ultra، أن ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، وبطل كأس العالم، وأيقونة كرة القدم العالمية، سيشارك في إعلان Super Bowl الاميركية الخاص بها.وستكون مدة الإعلان المُشوّق كما ذُكر 60 ثانية، وفيه يطلب ميسي زجاجة بيرة أثناء سيره إلى حانة على شاطئ البحر.وسيكون هذا الاعلان هو الأول التجاري لميسي في Super Bowl، منذ وصوله الى الولايات المتحدة الاميركية.وجاء في كلام ريكاردو ماركيز، نائب رئيس التسويق في Ultra "وجود ميسي وسوبر بول يجعلنا متحمسين بشكل لا يصدق، ميسي لا يحتاج إلى مقدمات بسبب القوة التي يتمتع بها، والتأثير الذي كان له عند وصوله إلى ميامي خير دليل".