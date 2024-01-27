موهبة ألمانيا وليفركوزن الذي يتنافس عليه كبار أوروبا

باير ليفركوزن الالماني هو بلا شك أحد اكتشافات الموسم الجاري إلى جانب جيرونا الاسباني وأستون فيلا الانجليزي، حيث يتصدّر تحت قيادة تشابي ألونسو الدوري الألماني دون أي هزيمة في البوندسليغا، اذ جمع 48 نقطة من 15 انتصاراً و3 تعادلات.ولكن، في الصيف المقبل، قد تختلف الامور، بدءاً من المدرب تشابي ألونسو، الذي يُطرح كبديل أول عن يورغن كلوب في ليفربول، وانتهاءاً مع فلوريان ويرتز، الأوزة التي تضع البيض الذهبي لليفركوزن الذي لا يمكن إيقافه.وفي الواقع، هناك إجماع بأن سنوات مرّت منذ أن أنتجت ألمانيا مثل هذه الموهبة، ففي عمر العشرين عاماً فقط، أصبح صانع الألعاب، أكبر نجوم الدوري الألماني، ليس فقط بسبب موهبته العالية، ولكن بسبب العديد من الأمور مثل شخصيته وقدراته وجودته وسرعته.وليس سرا أو لغزا أن هذه الموهبة ستحلّق الى مكان آخر قريباً مثل مانشستر سيتي أو بايرن ميونيخ أو ريال مدريد، وسوف يُكسب تطوره منتخب بلاده مع اقتراب بطولة أوروبا، المزيد من القوة.