نجما تشيلسي أقفلا حسابيهما على إكس .. إليكم السبب

قام النجمان، الارجنتيني انزو فيرنانديز والاكوادوري مويسيس كايسيدو، الذين تبلغ قيمتهما السوقيّة معاً 225 مليون يورو، بإغلاق حسابيهما على منصة إكس، بسبب ردة فعل جماهير تشيلسي تجاههما، اثر الخسارة القاسية والمدوّية أمام ليفربول.وسقط تشيلسي (1-4) أمام "الريدز" في مباراة من جانب واحد، جمعت الفريقين ضمن الجولة 22 من الدوري الانجليزي الممتاز.ويلعب ليفربول، متصدر الدوري برصيد 51 نقطة، مباراة قمّة في الجولة 23 أمام مضيفه أرسنال الثالث (46)، فيما يستضيف تشيلسي العاشر (31) وولفرهامبتون الحادي عشر (29)، ويلعب مانشستر سيتي الوصيف (46 نقطة ومباراة مؤجلة) الاثنين خارج أرضه مع برينتفورد.