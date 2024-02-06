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كريستيانو رونالدو يعود الى سانتياغو برنابيو

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كريستيانو رونالدو يعود الى سانتياغو برنابيو
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كرة القدم

2024-02-06 | 00:18
كريستيانو رونالدو يعود الى سانتياغو برنابيو

لم يغادر كريستيانو رونالدو ريال مدريد في أفضل الظروف

ليس سراً أنّ كريستيانو رونالدو لم يغادر ريال مدريد في أفضل الظروف، حتى بعد إحراز ثلاثية في دوري أبطال أوروبا مع "اللوس بلانكوس" في العام 2018.
ومنذ ذلك الحين، قيل الكثير عن الأسباب التي دفعت البرتغالي والرئيس فلورنتينو بيريز إلى إنهاء حقبة ناجحة بطريقة صريحة، ويبدو الآن أنّ الوقت قد شفى بعض الجروح.
فبعد ما يقرب من ست سنوات من رحيل كريستيانو عن الفريق الملكي، يمكن للبرتغالي أخيراً الحصول على التكريم الذي يستحقه كواحد من أفضل اللاعبين.
عودة كريستيانو إلى البرنابيو؟
ووفقاً للتقارير، فقد دعا ريال مدريد نجمه السابق كريستيانو رونالدو وفريقه السعودي النصر إلى المشاركة في افتتاح سانتياغو برنابيو الجديد، والمصدر الرئيسي لهذه المعلومة هو الصحفي السعودي سعود الصرامي.
وفي الوقت الحالي، لا يوجد موعد لافتتاح سانتياغو برنابيو الجديد، الذي كان قيد التجديد لعدة سنوات، ولكن من المتوقع أن يكون ذلك بين نهاية الموسم الحالي وأوائل عام 2025.
 
كريستيانو رونالدو يعود الى سانتياغو برنابيو

رياضة

كرة القدم

كريستيانو رونالدو

ريال مدريد

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