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لمن سيبتسم كأس آسيا: قطر أم الأردن؟

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لمن سيبتسم كأس آسيا: قطر أم الأردن؟
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كرة القدم

2024-02-10 | 02:51
لمن سيبتسم كأس آسيا: قطر أم الأردن؟

يشهد ملعب لوسيل عصر اليوم السبت نهائي بطولة كأس آسيا

يشهد ملعب لوسيل عصر اليوم السبت، نهائي بطولة كأس آسيا بين منتخبي قطر والاردن في مواجهة هي الاولى بينهما في المسابقة والثامنة عشر على الاطلاق.
وبلغ  "العنابي"، حامل اللقب، المباراة النهائية بفوزه توالياً على منتخبات لبنان (3-0) وطاجكستان (1-0) والصين (1-0) ثم فلسطين (2-1) في الدور الثاني، فأوزبكستان (3-2) بركلات الترجيح وأخيراً ايران في نصف النهائي المثير (3-2).
أما "النشامى"، فبلغ النهائي الاول في تاريخه، وهو وصل اليه بفضل الفوز على ماليزيا (4-0) والتعادل مع كوريا الجنوبية (2-2) والفوز على البحرين (1-0)، ثم العراق (3-2) في الدور الثاني، ثم طاجكستان (1-0) وأخيراً الانتصار التاريخي في نصف النهائي على كوريا الجنوبية (2-0).
ويدير المواجهة الثامنة عشر بين المنتخبين الحكم الصيني المثير للجدل ما نينغ، وقد انتهت المواجهات المباشرة بين قطر والأردن الى 10 انتصارات لـ"العنابي" مقابل 4 انتصارات لـ"النشامى"، فيما ساد التعادل 3 مواجهات أخرى.
وفي هذه المباريات، هزّ المنتخب القطري شباك نظيره الأردني 25 مرة، بينما اهتزت شباك القطري 14 مرة، وانتهت آخر مباراة بين الطرفين قبل أيام قليلة من انطلاق النسخة الحالية من كأس آسيا، الى فوز "النشامى" في 5 كانون الثاني - يناير الفائت (2-1).
يذكر أن هذا النهائي هو الثالث الذي يجمع منتخبين عربيين، حيث تواجه العراق والسعودية في العام 2007 وقبلها السعودية والإمارات في العام 1996.
 
لمن سيبتسم كأس آسيا: قطر أم الأردن؟

رياضة

كرة القدم

كأس آسيا

النشامى

العنابي

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