فيديو - نسوا المباراة وحطمّوا السياج واشتبكوا

Stourport vs Worcester yesterday 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿👊🙈 pic.twitter.com/8iTiBsR2UP — Football Fights (@footbalIfights) February 11, 2024

كانت هناك مشاهد مؤسفة في مباراة كرة قدم خارج الدوريات في إنجلترا، عندما حطّم المشجعون السياج لمجرد التجول حوله.وكان لا بد من إيقاف المباراة بين ستوربورت سويفتس وورسستر سيتي مؤقتا يوم السبت، حيث اندلعت أعمال عنف بين مجموعتيّ المشجعين الذين تم فصلهم بسياج معدنيّ، لم يتم تثبيته بشكل جيد، وقد سمح ذلك لبعضهم بإبعاده عن الطريق.وبينما لم يكن الحكام والشرطة مستعدين لهكذا أحداث، حصل هرج ومرج، ثم تمت استعادة النظام في النهاية في ريفر سيفيرن ديربي، والذي فاز به ورستر (5-1).وفتحت الشرطة تحقيقاً في الشجار، ولم يتم اعتقال أي شخص ولم يصب أحد بأذى، وتعهد كلا الناديين بالمساعدة في التحقيق.