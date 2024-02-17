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فيديو - نيمار وزيادة الوزن وكوبا أميركا والألعاب الأولمبية

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فيديو - نيمار وزيادة الوزن وكوبا أميركا والألعاب الأولمبية
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كرة القدم

2024-02-17 | 01:19
فيديو - نيمار وزيادة الوزن وكوبا أميركا والألعاب الأولمبية

عاد نيمار إلى السعودية لبدء التدريب مع أطباء ومدربي نادي الهلال

مما لا شك فيه أن الوقت الذي قضاه نيمار بعيداً عن ملاعب كرة القدم، أعطى الكثير للحديث عنه، وخاصة حفلة عيد ميلاد روماريو، والتي ظهر فيها اللاعب البرازيلي، وقد زاد وزنه بشكل ملحوظ، ما دفعه للخروج ونفي كل ما يتم تداوله ويقول إنه لائق ومتشوق للعودة إلى المستطيل الاخضر.
والآن، عاد نيمار إلى المملكة العربية السعودية، لبدء التدريب مع أطباء ومدربي نادي الهلال، من أجل استعادة أفضل مستوياته في موسم تقترب فيه الألعاب الأولمبية وكوبا أميركا وربما تكون فرصه الأخيرة للفوز بأي منهما قبل الاعتزال.
ويهدف نيمار إلى أن يكون قادراً على المشاركة في كوبا أميركا مع منتخب بلاده، لكن بالنظر إلى تاريخ التعافي من هذا النوع من الإصابات وحسابه المقدر بعشرة أشهر، فمن غير المتوقع أن يكون لاعب الهلال جاهزاً في الوقت المناسب للبطولة، لكن الأمال ارتفعت بعد عودته للتدريبات.
وتتميز مسيرة نيمار في البرازيل بمهارة مبهرة ومساهمات كبيرة، فمنذ ظهوره الأول في العام 2010، كان محوراً أساسياً للمنتخب، حيث حصل على العديد من الجوائز، وسجل أهدافاً حاسمة في أكثر من 100 مباراة دولية، وقاد البرازيل إلى الانتصارات في البطولات الكبرى.
وعلى الرغم من الخلافات والإصابات العرضية، لا تزال موهبة نيمار ظاهرة ما أكسبته الاعتراف به كواحد من عظماء البرازيل، وهو الذي سجل 79 مرة في 128 مباراة مع منتخب بلاده، بينها 33 في 58 مباراة رسمية.
 
 
فيديو - نيمار وزيادة الوزن وكوبا أميركا والألعاب الأولمبية

رياضة

كرة القدم

نيمار

روماريو

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