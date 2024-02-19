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حديقة منزل نجم شهير مزروعة بالقُنّب فماذا فعل ٌنقاذ نفسه؟

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حديقة منزل نجم شهير مزروعة بالقُنّب فماذا فعل ٌنقاذ نفسه؟
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كرة القدم

2024-02-19 | 00:44
حديقة منزل نجم شهير مزروعة بالقُنّب فماذا فعل ٌنقاذ نفسه؟

عندما داهمت الشرطة المنزل كان على اللاعب إثبات براءته

استولت عصابة إجرامية على منزل نجم في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأجبرت مستأجره على السماح لها بزراعة القنب، تاركين المئات منها خلفهم.
لاحقاً، وعندما داهمت الشرطة المنزل، كان على اللاعب إثبات براءته لتجنب الاتهامات، فيما أفرج عن المستأجر دون توجيه تهمة إليه.
وقال مصدر لصحيفة ذا صن "يمتلك هذا اللاعب المنزل في الشمال الغربي كجزء من إمبراطوريته، ويدير فرد من العائلة الممتلكات لكنهم لم يصدقوا عندما عثر رجال الشرطة على مزرعة قنب كبيرة حيث تم أخذ النباتات وتدميرها، وكان على اللاعب إظهار الأوراق لإثبات أنه مالك العقار ولكنه لا يعيش فيه".
وبموجب قانون إساءة استخدام المخدرات الصادر في العام 1971 ، يعد إنتاج وحيازة القنب بقصد التوريد جريمة جنائية يمكن أن تؤدي إلى السجن لمدة تصل إلى 14 عاما.

حديقة منزل نجم شهير مزروعة بالقُنّب فماذا فعل ٌنقاذ نفسه؟

رياضة

كرة القدم

الدوري الإنجليزي الممتاز

القنب

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