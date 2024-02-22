نجم ريال مدريد السابق يُعلن اعتناق الإسلام

هو لاعب كرة قدم إسباني محترف سابق

خوسيه إغناسيو بيليتيرو رامالو، من مواليد 16 يونيو 1991، معروف بإسم جوتا بيليتيرو، هو لاعب كرة قدم إسباني محترف سابق، لعب في مركز خط الوسط المهاجم، مع شباب سيلتا فيغو ومع الفريق الاول، وقضى فترة إعارة مع ريال مدريد "كاستيا".

ساعد إيبار في الترقية إلى الدوري الإسباني أثناء إعارته في موسم 2013-14، ثم أمضى ثلاث سنوات مع نادي برينتفورد الإنجليزي، قبل ان ينضم إلى برمنغهام سيتي فأستون فيلا وألافيس.

بالأمس، أعلن جوتا بيليتيرو، البالغ 32 عاماً، الزوج السابق لعارضة الأزياء جيسيكا بوينو،عن اعتناق الإسلام، بعد أن سافر إلى الكويت قبل أسبوع لهذه الغاية.



