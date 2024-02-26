Avui, Cuadra Fernández expulsa Nico Williams per aplaudir irònicament una decisió seva…



Abril del 2023, Cuadra Fernández NO expulsa a Vinicius després de fer el mateix…



En aquesta lliga si et dius Vinicius t’ho permeten tot!!! pic.twitter.com/LvQbMzZUgp — David Torrents (@torrents_d) February 25, 2024

تم طرد نيكو ويليامز لتلقيه بطاقتين صفراوين في غضون 12 ثانية فقط، وهو الأمر الذي حصل في الدقيقة 40 من المباراة التي انتهت الى خسارة أتلتيك بلباو (1-3) خارج ميدانه أمام ريال بيتيس في الجولة 26 من الدوري الإسباني.وكان ويليامز، لاعب بلباو، يحاول الدفاع بعد ركنية قصيرة نفذها بيتيس، عندما اصطدم بنبيل فقير، وأسقط اللاعب الفرنسي أرضاً، ليمنحه الحكم غييرمو كوادرا بطاقة صفراء مع ركلة حرة خطيرة لريال بيتيس.ولكن ويليامز أظهر قلة خبرته وعدم نضجه من خلال التصفيق لقرار الحكم بسخرية ورفع إبهامه، لتُشهر له البطاقة الصفراء الثانية، ثم الحمراء ويُطرد من المباراة.وأصيب لاعب بلباو بالصدمة وهو يخرج من ملعب بينيتو بيامارين، ولم يصدق المشجعون ما رأوه أيضاً حيث لم يتمكن الكثيرون من استيعاب جنون ويليامز لمدة 12 ثانية ووصفوا الطرد بـ"الأغبى في التاريخ" كتعليق على ما قام به اللاعب.