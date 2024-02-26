تم طرد نيكو ويليامز لتلقيه بطاقتين صفراوين في غضون 12 ثانية فقط، وهو الأمر الذي حصل في الدقيقة 40 من المباراة التي انتهت الى خسارة أتلتيك بلباو (1-3) خارج ميدانه أمام ريال بيتيس في الجولة 26 من الدوري الإسباني.
وكان ويليامز، لاعب بلباو، يحاول الدفاع بعد ركنية قصيرة نفذها بيتيس، عندما اصطدم بنبيل فقير، وأسقط اللاعب الفرنسي أرضاً، ليمنحه الحكم غييرمو كوادرا بطاقة صفراء مع ركلة حرة خطيرة لريال بيتيس.
ولكن ويليامز أظهر قلة خبرته وعدم نضجه من خلال التصفيق لقرار الحكم بسخرية ورفع إبهامه، لتُشهر له البطاقة الصفراء الثانية، ثم الحمراء ويُطرد من المباراة.
وأصيب لاعب بلباو بالصدمة وهو يخرج من ملعب بينيتو بيامارين، ولم يصدق المشجعون ما رأوه أيضاً حيث لم يتمكن الكثيرون من استيعاب جنون ويليامز لمدة 12 ثانية ووصفوا الطرد بـ"الأغبى في التاريخ" كتعليق على ما قام به اللاعب.