فيديو - نجل تشافي يثير اعجاب المدرب الوالد

يمتلك نادي برشلونة العديد من اللاعبين الشباب الرائعين

يمتلك نادي برشلونة العديد من اللاعبين الشباب الرائعين، وأكثرهم شهرة حالياً لامين يامال وجافي وباو كوبارسي، وقد أدارهم المدرب تشافي هيرنانديز بشكل جيد خلال فترة توليه المسؤولية، التي ستنتهي في الصيف المقبل.

لكن ما لفت الأنظار مؤخراً، هو مقطع فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، شوهد فيه تشافي وهو يلاعب ابنه "دان" بالكرة في غرفة المعيشة الخاصة بهم، وكانت ضربات الرأس والرماية هي "تدريبات" اليوم، وبدا أن الطفل قد أثار إعجاب والده.

ومن المحتمل أن يتطلع ابن تشافي إلى السير على خطى والده، وليس هناك من يتعلم منه أفضل من أحد أفضل لاعبي خط الوسط الذين شهدتهم لعبة كرة القدم على الإطلاق، والذي أثبت أيضًا أنه مدرّب جيدّ، على الرغم من أن فترته في برشلونة تبدو وكأنها تنتهي بطريقة مخيبة للآمال.