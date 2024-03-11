الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

فيديو - نجل تشافي يثير اعجاب المدرب الوالد

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - نجل تشافي يثير اعجاب المدرب الوالد
A-
A+

كرة القدم

2024-03-11 | 00:53
فيديو - نجل تشافي يثير اعجاب المدرب الوالد

يمتلك نادي برشلونة العديد من اللاعبين الشباب الرائعين

يمتلك نادي برشلونة العديد من اللاعبين الشباب الرائعين، وأكثرهم شهرة حالياً لامين يامال وجافي وباو كوبارسي، وقد أدارهم المدرب تشافي هيرنانديز بشكل جيد خلال فترة توليه المسؤولية، التي ستنتهي في الصيف المقبل.
لكن ما لفت الأنظار مؤخراً، هو مقطع فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، شوهد فيه تشافي وهو يلاعب ابنه "دان" بالكرة في غرفة المعيشة الخاصة بهم، وكانت ضربات الرأس والرماية هي "تدريبات" اليوم، وبدا أن الطفل قد أثار إعجاب والده.
ومن المحتمل أن يتطلع ابن تشافي إلى السير على خطى والده، وليس هناك من يتعلم منه أفضل من أحد أفضل لاعبي خط الوسط الذين شهدتهم لعبة كرة القدم على الإطلاق، والذي أثبت أيضًا أنه مدرّب جيدّ، على الرغم من أن فترته في برشلونة تبدو وكأنها تنتهي بطريقة مخيبة للآمال.
 

فيديو - نجل تشافي يثير اعجاب المدرب الوالد

رياضة

كرة القدم

برشلونة

تشافي هيرنانديز

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - حين اعتدى المدرب على اللاعب المُنافس
فيديو - اللعبة متوقفة وركلة كاراتيه تتحول حديث الساعة !!

اقرأ ايضا في كرة القدم

مشجعون احتفلوا مع حمار وشارة المنافس على رأسه
00:57

مشجعون احتفلوا مع حمار وشارة المنافس على رأسه

احتفل مشجعو ستوك سيتي مع حمار

00:57

مشجعون احتفلوا مع حمار وشارة المنافس على رأسه

احتفل مشجعو ستوك سيتي مع حمار

فيديو - حين اعتدى المدرب على اللاعب المُنافس
00:55

فيديو - حين اعتدى المدرب على اللاعب المُنافس

في المباراة التي جمعتهما في سياق الجولة 28 من الدوري الايطالي

00:55

فيديو - حين اعتدى المدرب على اللاعب المُنافس

في المباراة التي جمعتهما في سياق الجولة 28 من الدوري الايطالي

فيديو - اللعبة متوقفة وركلة كاراتيه تتحول حديث الساعة !!
00:52

فيديو - اللعبة متوقفة وركلة كاراتيه تتحول حديث الساعة !!

كان المدافع حديث الساعة في أوزبكستان

00:52

فيديو - اللعبة متوقفة وركلة كاراتيه تتحول حديث الساعة !!

كان المدافع حديث الساعة في أوزبكستان

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024