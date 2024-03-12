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برشلونة يهزم ريال مدريد والسيتي لضم موهبة واعدة

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برشلونة يهزم ريال مدريد والسيتي لضم موهبة واعدة
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كرة القدم

2024-03-12 | 04:52
برشلونة يهزم ريال مدريد والسيتي لضم موهبة واعدة

خرج برشلونة بخيبات أمل عديدة بسبب مطاردته للمواهب

خرج برشلونة بخيبات أمل عديدة بسبب مطاردته للمواهب الشابة في الأشهر الأخيرة، لكنه هذه المرة تغلَب على غريميه ريال مدريد ومانشستر سيتي، إذ سيلعب صانع ألعاب رايو فاليكانو ماركوس بارييغو مع البلاوغرانا الموسم المقبل.
ولعب الشاب البالغ من العمر 18 عاماً لريال مدريد عندما كان صبياً، لكن لوس بلانكوس تخلى عنه ليوقّع مع رايو فاليكانو، وقد أثار الإعجاب منذ ذلك الحين في صفوف الشباب في فاليكاس، وأثبت نفسه هذا العام كجزء من فريق تحت 19 عاماً، بما في ذلك أداء كبير ضد فريق ألفارو أربيلوا.
اللاعب يعرف باسم "باري"، يلعب بالقدم اليسرى خلف المهاجمين، ويمتلك الكثير من الجودة الفنية وقدرة ممتازة على الكرات الثابتة، كما يقال إنه تطور بدنيا هذا الموسم، وتولى المزيد من المسؤولية كقائد، وجذبت هذه التغييرات اهتمام مانشستر سيتي وريال مدريد، اللذي فعل ما في وسعه لإعادة باريجو.
الا ان برشلونة عرض المزيد من المال، ورأى باريجو طريقه أوضح للفريق الأول مع البلاوجرانا، مستوحى من أمثال لامين يامال وباو كوبارسي وجافي في السنوات الأخيرة.
 
برشلونة يهزم ريال مدريد والسيتي لضم موهبة واعدة

رياضة

كرة القدم

برشلونة

رايو فاليكانو

ماركوس بارييغو

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