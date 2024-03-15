"فضيحة القبلة" تتواصل فصولاً: 3 متهمين جدد !!

تتواصل "فضيحة القبلة" فصولاً في اسبانيا، وهي التي طبعها لويس روباليس، رئيس الاتحاد الإسباني السابق على فم لاعبة المنتخب جينيفر هيرموسو، أثناء مراسم التتويج التي تلت فوز إسبانيا بكأس العالم للسيدات 2023.وبعد أن صادق قاضي التحقيق على قراره بتثبيت الاتهام على روبياليس، طلب بالأمس إدراج 3 متهمين جدد من الاتحاد الإسباني لكرة القدم، هم المدرب الأسبق للمنتخب خورخي فيلدا، وألبرت لوكي منسق المنتخب الإسباني للرجال، وروبين ريفيرا مدير التسويق في الاتحاد.وفيما حصد فيلدا العديد من الاتهامات منها سوء معاملة اللاعبات، لا يزال لوكي ويفيرا عاملين في الاتحاد، فيما تعرّض روبياليس للطرد منه ومن اليويفا والفيفا.وتم كذلك، استدعاء المدربة الحالية لمنتخب إسبانيا، مونتسي تومي، التي أدلت بشهادتها وسط حالة من التمرد في صفوف "لا روخا" بسبب استبعادها لهيرموسو، وهو ما فسّرته على أنه يأتي "دعما لها" وليس رفضاً.