استقبلا ميسي وسواريز .. طاهيان تؤام يسافران 25 كيلومتر يومياً

يعتبر الطاهيان التؤام من أشهر 100 في العالم

يسافر الطاهيان التؤام سيرجيو توريس وخافيير توريس، حوالي 25 كيلومتراً يومياً على درّاجتهما الهوائية، للوصول إلى موقع مطعمهما الشهير في شارع Taquígrafo Serra في برشلونة.

ويوضح سيرجيو "بدلا من المعاناة من الاختناقات المرورية والوصول إلى الإجهاد بسبب حركة المرور، نذهب بالدراجة عبر الجبال، ونقطف الأعشاب والزهور التي نستخدمها بعد ذلك في طبخنا، ونحصل إلى الأوكسجين والإيجابية وفي المزاج، إن ذلك أجمل وأكثر صحة".

ويضيف خافيير "بالنسبة لنا، الرياضة هي نصف عمر لأنها تساعدنا كثيرا على الحصول على عقل أكثر صفاء، وأن نكون أكثر استرخاء .. لدينا الكثير من العمل، والرياضة هي العلاج".

ويعتبر الطاهيان التؤام سيرجيو وخافيير توريس من أشهر 100 في العالم، وقد اعتادا على استقبال اسطورة كرة القدم ليونيل ميسي وصديقه الاوروغوياني لويس سواريز أثماء فترتهما في نادي برشلونة بشكل مستدام.



