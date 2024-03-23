برشلونة يقاضي الشركة الالمانية على 40 مليون يورو

طمأن رئيس نادي برشلونة جوان لابورتا المشجعين، بشأن المستقبل الاقتصادي للنادي، خاصة أنه يمرّ بأزمة كان أحد أسبابها عدم تلقي المبيعات الناتجة عن الأصول في Barca Vision، مع فقدان 40 مليون يورو من الميزانية، و40-60 مليون يورو أخرى مستحقة هذا الصيف للدفعات الأخرى.وأخبر لابورتا موندو ديبورتيفو أن النادي سيتخذ إجراءات قانونية بحق صندوق الاستثمار الألماني Libero، الذي لم يسدد الأموال البالغة 40 مليون يورو، المتفق عليها كناتج عن بيع 24.5٪ من Barca Vision، خصوصاً أن الشركة مدرجة في سوق فرانكفورت، واكتسبت ميزة من العقد مع برشلونة.كما طمأن المشجعين أن هناك اهتماماً من جهات أخرة بشراء الأسهم التي لم تدفع ليبرو ثمنها، مشيراً الى شركة تريد أن تضع مبلغاً كبيراً من المال لشراء 49٪. من رصيد الشركة الألمانية.