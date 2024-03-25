فيديو - مبابي لن يكون في أرض محتلّة !!

قبيل المواجهة الدولية الودّية التي تجمع منتخبيّ فرنسا وتشيلي

قبيل المواجهة الدولية الودّية التي تجمع منتخبيّ فرنسا وتشيلي على ملعب فيلودروم في مدينة مارسيليا، ضمن الاستعدادات لكأس أمم أوروبا المزمع إقامتها هذا الصيف في ألمانيا، حلّ قائد "الديوك" كيليان مبابي ضيفاً على مقابلة تلفزيونية.

وبعث مبابي برسالة الى جمهور نادي أولمبيك مارسيليا، الغريم التقليدي لفريقه الحالي باريس سان جيرمان، حيث قال ضاحكاً "أعلم أنني لن أكون هناك في أرض محتلة، ولا مشكلة لدي فيما يمكن أن ينتظرني، لكنني شخصيا أتفهم ذلك، لأنني سأبقى في نظرهم لاعبا لباريس سان جيرمان، مع أنني أمثل منتخب بلادي، ولذلك لا أتوقع أن يفرشوا لي السجادة الحمراء".

يذكر أن مبابي دأب على التسجيل لفريقه باريس سان جيرمان في شباك مارسيليا، حيث تمكن من هزّها 13 مرّة في 15 مناسبة.



