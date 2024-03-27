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مشهدٌ للتاريخ .. جورجيا برمّتها في الشارع

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مشهدٌ للتاريخ .. جورجيا برمّتها في الشارع
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كرة القدم

2024-03-27 | 07:32
مشهدٌ للتاريخ .. جورجيا برمّتها في الشارع

بعد أن نجح منتخبها الوطني في التأهل إلى نهائيات كأس أمم أوروبا

نزلت جورجيا برمّتها الى الشوارع بعد أن نجح منتخبها الوطني في التأهل إلى نهائيات كأس أمم أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، اثر تغلبه على ضيفه اليوناني بركلات الترجيح (4-2)، وانتهاء المباراة بوقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل من دون أهداف.
وفشلت اليونان حاملة لقب البطولة في العام 2004 في بلوغ ثلاث دورات متتالية لبطولة أوروبا لأول مرة منذ العام 2000، فيما اقتحمت الجماهير ملعب بوريس بيتشدج دينام، احتفالا في مشهد هستيري، وعمت الاحتفالات شوارع البلاد وخصوصاً العاصمة تبيليسي.
وتأهل منتخب جورجيا عن المسار التأهيلي الثالث برفقة بولندا التي تأهلت عبر نهائي المسار الأول على حساب ويلز، وأوكرانيا عبر المسار الثاني على حساب أيسلندا، وهي تلعب في النهائيات في المجموعة السادسة الى جانب منتخبات البرتغال وتركيا وجمهورية التشيك.
 
 
مشهدٌ للتاريخ .. جورجيا برمّتها في الشارع

رياضة

كرة القدم

كأس أمم أوروبا

منتخب جورجيا

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