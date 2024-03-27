شاكيرا لبيكيه: الآن .. حان دور الرجال للبكاء

عرضت شاكيرا عملها الموسيقي الجديد "Las mujeres ya no Lrán"

قبل بضعة أيام، عرضت شاكيرا عملها الموسيقي الجديد "Las mujeres ya no Lrán"، وكان هذا الإصدار من قبل النجمة الكولومبية - اللبنانية الاصل ناجحاً، حيث اكتسح في أول 24 ساعة، وتمكن من أن يكون الألبوم الأكثر استماعا حتى الآن هذا العام.

ليس ذلك فحسب، بل حققت النجمة الكولومبية أيضا أكثر من 10 مليارات استماع حول العالم بهذا العمل الجديد، وأراد الكثير من الناس الاستماع إلى شاكيرا التي ولدت من جديد بعد انفصالها عن لاعب كرة القدم السابق جيرارد بيكيه.

وقالت شاكيرا في لقاء تلفزيوني "لدي أفضل المعجبين في العالم، لقد كانوا معي في الأوقات الجيدة والسيئة، لقد كانوا دائما معي يدعمونني"، وردت على سؤال للاعلامي جيمي فالون حول عنوان ألبومها بالقول "الآن حان دور الرجال للبكاء".

وأضافت "نحن النساء كنا نفعل ذلك لفترة طويلة جداً، كانوا دائما يرسلوننا للبكاء لكوننا نساء، لقد قيل لنا دائماً أنه يتعين علينا التحكم في مشاعرنا أمام الناس وأمام أطفالنا، ولكن لا أحد يجب أن يخبرك كيف تتصرف، الآن تقرر النساء متى وكيف وحتى متى تبكي".

واعترفت شاكيرا في إشارة واضحة إلى بيكيه أنه "كان من الصعب جداً وضع كل ما شعرت به في ألبوم وإعطائه شكلاً، لأنه لم يكن لدي وقت، كان لديّ زوج، ولم يعد لدي، الآن أنا حرّة، ويمكنني العمل حقاً، كنت بحاجة إلى الشعور بتحسن، وأن أعيد بناء حياتي، والطريقة الوحيدة التي يمكنني من خلالها أن أكون كاملة مرة أخرى هي من خلال الموسيقى".



