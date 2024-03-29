مُطالبات مُتصاعدة بإزالة تمثال داني ألفيس من مسقط رأسه

بعد أن قام شُبّان بتغليف تمثال ألفيس بأكياس النفايات

بعد أن قام شُبّان قبل نحو شهر، بتغليف تمثال داني ألفيس، المُقام في مسقط رأسه مدينة جوازيرو، بأكياس النفايات، طالب نشطاء في البرازيل، بإزالة تمثال نجم السيليساو وبرشلونة السابق كلياً، بعد إدانته مؤخراً في قضية اغتصاب شابة في ملهى ساتون الليلي في إسبانيا.

وقالت الناشطة مانويلا تايلر ميدرادو، في تصريح لصحيفة ماركا الإسبانية "إن بقاء تمثال ألفيس في مسقط رأسه يشكك في قيمة وكرامة المرأة، وعلينا أن نشكل مجتمعاً لا يتم فيه تطبيع ثقافة الاغتصاب، وهذه فرصة عظيمة لتوضيح أنه يجب نبذ الجرائم الجنسية".



